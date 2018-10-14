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مرأة

بدون ألم وحساسية .. وصفة طبيعية لإزالة الشعر من الوجه

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:03 م
إزالة الشعر من الوجه
إزالة الشعر من الوجه
اسماء محمد
تعد مشكلة إزالة الشعر من الوجه من أصعب الأمور التى تواجه النساء خاصة أن البعض يشعرن بالالام شديدة اثناء تنظيف الوجه من الشعر الزائد وقد يصل الأمر للإصابة بالحساسية والالتهابات عند البعض.

عرض موقع "boldsky" طريقة سحرية لإزالة الشعر من الوجه بدون ألم وبشكل سريع وسهل باستخدام المواد الطبيعية:

مكونات الماسك:
2 ملعقة صغيرة من طحين الأرز
1 ملعقة صغيرة من العسل

طريقة عمل الماسك:
أضيفى 2 ملعقة صغيرة من طحين الأرز و1 ملعقة صغيرة من العسل.
أمزجى المكونات جيدًا، وأضيفى بضع قطرات من الحليب إلى الخليط واخلط جيدًا.
ضعى هذا الخليط على بشرتك واستمر في تدليكه لبضع دقائق.

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