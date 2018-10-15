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أخبار البلد

حفل استقبال بـ بوخارست في ذكرى حرب أكتوبر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:21 ص
صدى البلد
سعيد العربي
أقام العقيد أركان حرب فهمي أنور على ملحق دفاع رومانيا حفل استقبال بأحد فنادق بوخارست احتفالا بمناسبة الذكرى 45 لانتصارات السادس من أكتوبر.

حضر الحفل السفير صلاح عبدالصادق سفير مصر المعتمد برومانيا ومولدوفيا والسفراء الأجانب وسفراء الدول العربية وممثلى السفارات والوزير المفوض الدكتور أيمن عثمان كما حضر جميع الملحقين العسكريين الأجانب المعتمدين بدولة رومانيا وأعضاء البرلمان وكبار رجال الدولة الرومانية وعدد من أعضاء وممثلى وزارة الدفاع الرومانية وحشد من الجالية المصرية والجاليات العربية برومانيا وعدد من كبار رجال الأعمال المتعاونة مع مصر.

بدأ الحفل تم الافتتاح بعزف السلام الوطنى لدولة رومانيا والسلام الجمهورى المصرى، وألقى العقيد أركان حرب فهمى أنور كلمة ترحيب بالحضور. 

وأشاد بالعلاقات العسكرية الرومانية والتعاون المشترك وأبرزت الكلمة دور الجيش المصرى العظيم عبر التاريخ وعبقرية الأداء والتخطيط للمقاتل المصرى خلال حرب أكتوبر وإلقاء الضوء على ثورتى 25 يناير و30 يونيو ودور الجيش المصرى فى الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية ومدى ارتباط الشعب المصرى والتفافه حول جيشه.

وأبرز الملحق العسكرى دور الجيش فى مكافحة الإرهاب فى كافة الاتجاهات وخاصة سيناء من خلال العملية الشاملة سيناء 2018، والدور الحيوي للقوات المسلحة فى دعم وتأمين المشروعات الاقتصادية والتى تسعى حاليا العديد من دول العالم فى المشاركة بها نظرا للميزات الواعدة للاقتصاد المصري مع إلقاء الضوء على دور القوات المسلحة المصرية الفعال فى الحد من الهجرة غير الشرعية تجاه الدول الأوروبية الصديقة خلال الدور البارز فى تأمين سواحل جنوب البحر المتوسط.

وقدم الملحق العسكرى المصرى تحية إجلال وتقدير لكل شهدائنا الأبرار، وأكد لجميع الحضور بأن القوات المسلحة المصرية عازمة على اجتثاث الإرهاب الخبيث الذي يستهدف مستقبلنا ومقدراتنا وأن عقيدة المقاتل المصرى لا تعرف المواربة فأما النصر أو الشهادة.

وتم عرض فيلم عن الجيش المصرى تضمن مقتطفات عن حرب اكتوبر المجيده ودوره العظيم فى سيناء الغالية نال استحسان وتصفيق الحضور لعظمة وشجاعة الجندى المصرى وبذل الغالى والنفيس فى سبيل الوطن ودور الجيش المصرى فى مشروعات التنمية ومشروعات البناء والتعمير.

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