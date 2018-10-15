منيع: تنفيذ عدة مشروعات للطرق لخدمة مدينة 6 أكتوبر

أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن مشروع تطوير المحاور الرئيسية لمدينة 6 أكتوبر يشتمل على العناصر التالية: طريقى خدمة بعرض 16.2 متر للطريق، على جانبى طريق الواحات بطول حوالى 28 كم تقريباً تبدأ شرقاً بالقرب من حدائق الأهرام، وتنتهى غرباً بعد مصانع الشرقية للدخان.





ويضم كل طريق خدمة 3 حارات مرور بعرض 3.6 متر للحارة، ويشمل المشروع تقاطعات حرة على النحو التالى: طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى يتسع لـ3 حارات مرورية لكل اتجاه بطول حوالى 30 كم، بدءاً من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر، وتقاطع علوى حر رقم (1) عند المحطة (350 + 28) لإلغاء تقاطع طريق الواحات مع دائرى أكتوبر، وامتداده المُقترح إلى محور روض الفرج، وتقاطع علوى حر رقم (18) عند المحطة (600 + 24) – منطقة الإسكان الاجتماعى، وتقاطع علوى حر رقم (2) على مستويين عند المحطة (700 + 20) "صينية الواحات" لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية، وتقاطع رقم (3) دوران للخلف عند المحطة (600 + 15) للقادم من طريق الجيزة / الفيوم، والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر ومحطة الكهرباء، وتقاطع رقم (4) عدد 2 كوبرى علوى عند المحطة (500 + 13) لحل تقاطع طريق الواحات مع محور 26 يوليو (مدخل الجهاز)، وتقاطع رقم (6) دوران مفرد للخلف عند المحطة (600 + 10) بمنطقة جاردينيا والنسائم، لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه إلى طريق الفيوم ومبنى الإسعاف، وتقاطع رقم (8) عدد 2 نفق أسفل الطريق الرئيسي عند المحطة (300 + 03) لحل تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، وتقاطع رقم (9) عدد 2 كوبرى عند المحطة (840 + 01) لحل تقاطع مدخل زويل مع طريق الواحات، و6 كبارى مشاة (الفردوس – الأولى بالرعاية – هرم سيتى "سوق الجملة" – وسيتم تحديدهم أثناء التنفيذ).



