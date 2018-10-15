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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:05 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تمكنت مباحث قسم شرطة العطارين بالإسكندرية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن. 

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة العطارين قيام "أحمد م.س" - عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز - سبق إتهامه في 3 قضايا "سرقة، و"محمد ط.م" - عامل - ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن متخذين من دوائر أقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطما ، مواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 15 واقعة سرقة بدوائر أقسام المدينة، وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كلٍ منهم على ما يخصه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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