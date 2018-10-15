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برلمان

رئيس المحافظين يطالب بقصر الترشح للانتخابات لدورتين فقط لإتاحة الفرصة للشباب

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
كتب: معتز الخصوصى
نظم قطاع الشباب بحزب المحافظين، لقاءً مع رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، بالمقر الرئيسي بمنقطة وسط البلد، و ذلك ضن لقاءات لقاءات الحزب الداخلية بالأمانات المختلفة، وتم استعراض خطة عمل القطاع خلال الفترة المقبلة واللائحة التنظيمية التي يتم إعدادها.

واستمع المهندس أكمل قرطام، لوجهة نظر الشباب السياسية ورؤيتهم حول التواصل الفعال بين الحزب والمواطنين في الشارع.

وأكد المهندس أكمل قرطام، خلال كلمته أمام الشباب، على ضرورة توجيه الدعم الكامل للشباب من قبل كافة الجهات والهيئات، قائلا « إن شباب مصر مظلوم مقارنة بشباب العالم لأنه لا تتوافر لديه الإمكانات لمواكبة التحركات العالمية، وبالتالي يجب أن يكون هناك إنصاف سياسي للشباب.

وطالب رئيس المحافظين بوضع تشريع يقضي بعدم الترشح في الانتخابات سواء المحلية أو البرلمانية لأكثر من دورتين، وهو ما سيجعل الأحزاب تفتح المجال لتدريب الكوادر الشبابية للدفع بهم في الانتخابات».

وأضاف قرطام، أن تحرك الشباب سياسيا على أرض الواقع يجب أن يكون محمور عمل كافة الأحزاب، فيتم التحرك على مرحلتين مرحلة تخاطب المواطنين بشكل عام ومرحلة تخاطب الشباب بشكل خاص، مشددا على ضرورة أن تتبلور قضايا الشباب للعمل بها والاستفادة من تلك القدرات.

وبسؤال أحد الشباب عن العضويات، قال قرطام، « إن الأحزاب لا تكسب بعدد المنتمين إليها وأنما تنجح بعدد المؤيدين له كفكر وبرنامج ومبدأ»، مضيفا أن الحزب يعمل بشكل إصلاحي ووفق رؤية وبرامج محددة، فالحزب له مبدأ حول المسائل الدينية وهو إبعاد السياسية عن الدين.

وأشار قرطام إلي أن الحزب خلال الفترة المقبلة سيشهد تحركات واسعة منها البدء في حملة تسويق سياسي، تتضمن عدد من الحملات الإعلامية تتعلق بمشاكل وقضايا والسعي لحلها.

الجدير بالذكر أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التنظيمية التي ينظمها الحزب، فعقد لقاءا أمس مع أمانة مركز العدوة بمحافظة المنيا، وتم استعراض خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
رئيس المحافظين يطالب بقصر الترشح للانتخابات لدورتين فقط لإتاحة الفرصة للشباب
رئيس المحافظين يطالب بقصر الترشح للانتخابات لدورتين فقط لإتاحة الفرصة للشباب
رئيس المحافظين يطالب بقصر الترشح للانتخابات لدورتين فقط لإتاحة الفرصة للشباب

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