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حوادث

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في جرائم سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية فى ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وتقطيعها وبيع أجزائها.

عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة، تمكنت مباحث قسم شرطة أول طنطا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي ضم عاطلان " لأحدهما معلومات جنائية مسجلة " ، عامل ، حداد، تاجر خردة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات وتقطيعها وبيع أجزائها.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى ، وقيامهم بارتكاب  5 جرائم سرقة بدائرة القسم. 

وبإرشادهم تم ضبط عدد 5 مواتير وأجزاء من شاسيهات وهياكل السيارات المستولى عليها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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