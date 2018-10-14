شاهد.. مبابي يثير السخرية من ديمبلي في تدريبات فرنسا بطريقة كوميدية

Même au toro il faut se méfier de @KMbappe ! 😅 pic.twitter.com/Ly4YW1f3UW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 14, 2018

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي فيديو من تدريبات المنتخب استعدادًا لمباراة ألمانيا الثلاثاء ضمن منافسات المستوي الأول من دوري الأمم أوروبا .وظهر مبابي في الفيديو وهو يقوم بمراوغة عثمان ديمبلي لاعب المنتخب الفرنسي بطريقة رائعة ليسقط بعدها لاعب البرسا علي الأرض وسط ضحك وصيحات لاعبي فرنسا .وأنقذ المهاجم كيليان مبابي منتخب بلاده فرنسا بطل العالم من الخسارة أمام ضيفته إيسلندا بإدراكه التعادل 2-2 في مباراة دولية ودية أقيمت الخميس على ملعب "رودورو" .