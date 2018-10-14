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رياضة

شاهد.. مبابي يثير السخرية من ديمبلي في تدريبات فرنسا بطريقة كوميدية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
أحمد هاني
نشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي فيديو من تدريبات المنتخب استعدادًا لمباراة ألمانيا الثلاثاء ضمن منافسات المستوي الأول من دوري الأمم أوروبا .

وظهر مبابي في الفيديو وهو يقوم بمراوغة عثمان ديمبلي لاعب المنتخب الفرنسي بطريقة رائعة ليسقط بعدها لاعب البرسا علي الأرض وسط ضحك وصيحات لاعبي فرنسا .

وأنقذ المهاجم كيليان مبابي منتخب بلاده فرنسا بطل العالم من الخسارة أمام ضيفته إيسلندا بإدراكه التعادل 2-2 في مباراة دولية ودية أقيمت الخميس على ملعب "رودورو" .





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