حملات تموينية بالمحافظات لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات مباحث التموين بمديريات الأمن، لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر كافة السلع والمواد التموينية والبترولية ، وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



