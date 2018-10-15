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حوادث

حملات تموينية بالمحافظات لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات مباحث التموين بمديريات الأمن، لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر كافة السلع والمواد التموينية والبترولية ، وذلك لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وبحسب بيان، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 8 قضايا مواد بترولية إسطوانات البوتاجاز، و185 قضية مخابز ودقيق مدعم أقماح، و 10 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و 47 قضية فى مجال الغش التجارى، و 413 قضية في مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين"، و 22 قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها، و15 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و 3 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و 3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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