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حوادث

الإدارة العامة للجوازات والهجرة تواصل تسهيل إجراءاتها للمواطنين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صورة أرشيفية - جواز
صورة أرشيفية - جواز سفر
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأوضح بيان، أن أقسام جوازات "حدائق القبة – روض الفرج – دار السلام – بنها – أسيوط" بديوان عام الإدارة أقسام وإدارات "المراقبة والتسجيل – الإقامة – الوثائق – الجنسية"، استقبلت عددًا من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الاحتياجات الخاصة ، والمرضى وغير القادرين على الحركة ، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.

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