مستشفيات الشرطة تواصل توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج

واصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" لتوقيع الكشف الطبى على المرضى ، وصرف الأدوية اللازمة لهم.





وأوضح بيان، أن قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" وقعت الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



