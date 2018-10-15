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حوادث

مستشفيات الشرطة تواصل توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 06:04 ص
صورة أرشيفية - مستشفيات
صورة أرشيفية - مستشفيات الشرطة
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
واصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" لتوقيع الكشف الطبى على المرضى ، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأوضح بيان، أن قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" وقعت الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وذكر أنه جرى استقبال الحالات العيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية في التخصصات المختلفة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة ..لاسيما فى مجال الرعاية الطبية.

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