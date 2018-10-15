السباعى: الدولة لا تنافس القطاع الخاص ونوفر شققا لكل فئات الدخل

أكد المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن طرح الدولة ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية لوحدات سكنية وأراض بمساحات وأسعار متنوعة لخدمة فئات الدخل المختلفة لا يشكل عبئا أو منافسة منها للقطاع الخاص.





وأضاف السباعى فى تصريحات خاصة لـــــــ"صدى البلد"، أن الدولة مثلما تطرح وحادت للمواطنين فإنها توفر كذلك أراضى للمستثمرين بكافة المدن الجديدة، وخلال أيام ستطرح أراضى للاستثمار العقارى بعدة مدن جديدة بينها أول طروحات بمدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة لإقامة كمبوند سكنى على مساحات من 16 فدانا إلى 60 فدانا.



