اليوم إعادة محاكمة 30 متهما في عنف مدينة نصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، جلسات إعادة محاكمة 30 متهمًا في أحداث عنف مدينة نصر التي وقعت أحداثها فى 28 ديسمبر 2013.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.



كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم أهمها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر دون تصريح، والعمل على قلب نظام الحكم وإسقاط دستور الدولة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.

والجدير بالذكر أنه كان يحاكم بالقضية 30 متهما ولكن تم صدور قرار عفو رئاسي عن 22 متهم.



