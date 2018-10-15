اليوم.. نظر إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم لسماع أقوال الشهود.



كانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقا ضد 12 متهمًا في قضية ثأر أوسيم والتي أدانتهم بقتل المجني عليه يحيي عبد المنعم، عمدًا مع سبق الإصرار والشروع في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود خصومة ثأرية بينهم.



وأحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالقتل العمد والاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحيازة أسلحة نارية ؛ ما أسفر عن مقتل المجني عليه..مشيرة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم وشرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.

