بالون السيليكون أحدث طريقة لعلاج آثار الحروق في أسرع وقت

قال الدكتور صابر عبد المقصود استشاري جراحة التجميل ونحت القوام والعيوب الخلقية للأطفال، إن الطريقة الجراحية لعلاج آثار الحروق يتم فيها إدخال بالون من السيليكون تحت أحد مناطق الجلد وملئه تدريجيًا بالماء بحيث يسمح للجلد بالتمدد، وحينها يمكن استئصال كمية كافية من الجلد تسمح بتغطية الحرق وإزالة أثره دون أن تعرض منطقة أخرى جديدة من الجلد لندبة كبيرة أو واضحة.



وقال الدكتور عبد المقصود، إن هذه الطريقة تتميز عن أساليب وطرق زراعة الجلد القديمة بأنها تسمح بتغطية مساحات كبيرة من البشرة دون الاضطرار إلى زراعة جلد غريب عن الجسد كما في الطرق التي كانت سائدة قديمًا لعلاج الحروق.



وأشار الدكتور صابر عبد المقصود أن من أهم مزايا استخدام جلد من نفس الشخص هو عدم التعرض لعمليات رفض الجلد المزروع وعدم الاضطرار لتناول مثبطات المناعة التي تساعد على تقبل الجسم للجلد الجديد الذي تم زراعته، ويرجع هذا إلى أن الجلد المزروع لتغطية الحرق مأخوذ من نفس الشخص فلا يعتبره الجسم عضو غريب ولا يتعرض له بالهجوم المناعي.