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رياضة

المنتخب الأوليمبي يلتقى الإمارات عصر اليوم فى الودية الثانية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:19 ص
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
يسرى غازى
يخوض فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الاثنين المنتخب الأوليمبي المباراة الودية الثانية أمام نظيره الإماراتي على هامش المعسكر الجارى فى الإمارات.

ويستعد منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقى غريب للمشاركة ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

ويسعى شوقى غريب وجهازه المعاون للإستفادة من الاحتكاك بأحد المدارس الكروية القوية فى آسيا وتجربة العديد من العناصر فى المراكز المتعددة داخل المستطيل الأخضر.

يذكر ان المنتخب الأوليمبي تعادل مع نظيره منتخب الإمارات سلبيا فى المباراة الودية الأولى.

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المنتخب الأوليمبي يلتقى الإمارات عصر اليوم فى الودية الثانية

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