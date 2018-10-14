أسامة فاضل يوشك على الانتهاء من صباح الخير

أوشك المخرج أسامة فاضل، على الانتهاء وضع اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد "صباح الخير"، والذى من المقرر أن يعرض فى موسم نصف العام.





وقال المؤلف هيثم وحيد، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أيام قليلة وينتهى المخرج من مراحل الفيلم المختلفة، حيث يضع حاليًا الموسيقى التصويرية ويقوم بمونتاج العمل حتى يكون جاهزًا للعرض فى الفترة المقبلة.





وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى كوميدى، حول عالم تصوير الإعلانات، حيث يجسد إيساف دور مخرج إعلانات، وراندا بدور مونتيرة، كما تجسد إلهام عبد البديع دور ستايلست، فيما يظهر أحمد التهامى بدور صديق إيساف في العمل، ويعمل معه كمساعد مخرج.





الفيلم بطولة إيساف، وإلهام عبد البديع، وكوكى شقيقة روبى، وأحمد التهامى، ومصطفى هريدى، وياسر على ماهر، وبسنت السبقى، تأليف هيثم وحيد، وإخراج أسامة فاضل.