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أخبار البلد

مجدي البدوي: من يحب مصر يعمل بكل قوة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:08 م
صدى البلد
محمد غالي
قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، إنه تم عقد بروتوكول تعاون بين ست من النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لعمال مصر لتفعيل دور النقابات العمالية بشكل اوسع واسرع،  مضيفا أن الاتحاد في الفترات الاخيره أصابه شيء من الجمود.

وأكد البدوي في تصريحات لـ"صدى البلد" ان المرحلة القادمة مهمة في حياة النقابات العمالية ويجب علينا الاجتهاد بقوة كبيرة جدا، مشيرا الى ان من يحب هذا البلد يجب أن يعمل بدون توقف أو تعب.

وأوضح رئيس النقابة العامة أنه يجب تفعيل دور التعاون بين النقابات في مجالات التثقيف والتدريب العمالي وتنظيم دورات، ندوات، ورش عمل، وعقد مؤتمرات في النواحي العمالية، بالإضافة إلى المشاركة في كافة المنتديات والمؤتمرات المحلية والعربية والإفريقية والدولية.

جاء ذلك على خلفية الاجتماع بين 6 من رؤساء النقابات العامة على رأسهم، محمد سالم رئيس نقابة العاملين بالزراعة، وعبدالفتاح ابراهيم نقابة الغزل والنسيج، وخالد عيش رئيس نقابة الصناعات الغذائية، ومجدي البدوي، رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وحسام مصطفى كمال رئيس نقابة النقل البحري، ومحمد عرابي رئيس نقابة المناجم والمحاجر.

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