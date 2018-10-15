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أخبار البلد

قبل ساعات من تشغيله تجريبيا .. 13 معلومة عن مطار سفنكس الدولي الجديد

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يستقبل مطار سفنكس الدولي الجديد، اليوم الاثنين، أولى رحلات الطيران، في إطار التشغيل التجريبي للمطار، بعدما أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، عن تشغيله ليكون من شأنه تخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي.

"صدى البلد" يرصد في 13 معلومة، إمكانيات مطار سفنكس الجديد ومدى قدرته في تخفيف الضغط على مطار القاهرة، ومساهمته في تنشيط السياحة بمنطقة الأهرامات والمناطق السياحية والآثرية في نطاق القاهرة والمحافظات القريبة، باستقبال رحلات الشارتر التي لا تستطيع الهبوط في مطار القاهرة الدولي.. ونستعرضها كالآتي:

- يقع بالقرب من قاعدة غرب القاهرة الجوية بالكيلو 45 على طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوى).
- بدأ تنفيذه في 2017 بالتعاون بين القوات المسلحة والشركة المصرية للاستثمارات.
- تقدر مساحة المباني الإجمالية له حوالي 26 ألف متر.
- تقدر تكلفة إنشائه حوالي 300 مليون جنيه.
- يخدم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.
- يقع بالقرب من المتحف المصري الكبير ومنطقة الهرم.
- يخدم المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات (الشارتر).
- يتكون من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية و24 مبني خدميا.
- يتكون المبنى الرئيسي من صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار ومكاتب إدارية.
- يوجد بالمطار ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط بالإضافة إلى ممرات مساعدة.
- يحتوى على 4 محطات كهرباء فرعية ومبنى للأرصاد الجوية.
- يستوعب 300 راكب في الساعة وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوي.
- عمل في المشروع 200 مهندس و35 استشاريا و2500 عامل.

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