جدل في تونس .. الكشف عن جهاز سري عسكري لحركة النهضة تورط في اغتيالات معارضين سياسيين..الجهاز كان على علاقة بالإخوان في مصر.. ومحكمة مكافحة الإرهاب تجري تحقيقا قضائيا

- تحقيق ضد جهاز سري لحركة النهضة أجرى اغتيالات سياسية

- بالوثائق.. قائد الجهاز السري كان على علاقة بوزير الداخلية في حكومة النهضة وحركة الإخوان في مصر

- التنظيم استغل معلومات قدمتها حركة النهضة من السلطة من أجل تصفية المعارضة





أعلنت النيابة العامة في تونس فتح تحقيق واسع بعد نشر معلومات ووثائق تكشف عن وجود جهاز سري لحركة النهضة التونسية، كان على علاقة بالإخوان في مصر، وضلع في اغتيالات سياسية لرموز معارضة تونسية خلال الأعوام التالية للثورة إبان حكم هذه الجماعة الإسلامية.





وتعيش تونس جدلا واسعا بعد الكشف عن تورط "الجهاز السري" لحركة النهضة الإسلامية، في عمليات اغتيال، للمعارضين شكري بلعيد ومحمد البرهامي، أضعفتا من وطئة المعارضة اليسارية خلال حكمها وساعدها على تولي حكم تونس ولعب دور سياسي فعال.

ومنذ بضعة أيام عقدت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين ونائبي البرلمان، شكري بلعيد الذين قتلا خلال شهري فبراير ويوليو من عام 2013، مؤتمرا صحفيا فجر جدلا واسعا في تونس، إذ كشف عن معلومات جديدة، فيما اعتبرت الحلقة المفقودة وراء الاغتيالات السياسية التي جرت خلال الأعوام الأولى من الثورة، بحسب موقع "باب نت تونس" الإخباري.





-جهاز سري لحركة النهضة التونسية





كشفت الهيئة عن وثائق وتسجيلات صوتية ومراسلات ألكترونية، أظهرت أن حركة النهضة، فرع الإخوان في تونس، شكلت جهاز سري يقوده، يدعو مصطفى خضر للتجسس على عدة أطراف سياسية وداخلية وتصفية أهم الخصوم السياسيين.

ومع توسع الجدل في هذه القضية، أوكلت النيابة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المختص في النظر بقضايا الإرهاب، للتحقيق في هذا الجهاز السري.





-اختراق أجهزة الدولة

بحسب موقع "أصوات مغربية"، فإن الاتهامات الموجهة لهذه الحركة الإسلامية، تضم الجمع بين جناحين مدني وآخر عسكري، إذ يشتبه اختراق النهضة لأجهزة الدولة وتورطها في عمليات تجسس، ساعدت الجهاز السري على تنفيذ عمليات الاغتيال .

وتقول هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إن مصطفى خضر هو رئيس التنظيم الخاص لحركة النهضة وإنه تم تكريمه عقب ثورة 2011 من الرئيس السابق منصف المرزوقي، وإن لدى خضر علاقات قوية واتصالات متكررة مع القيادات العليا للنهضة على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي ونورالدين البحيري وزير العدل السابق في حكومة الترويكا وزميله ووزير الخارجية رفيق عبدالسلام، صهر الغنوشي.





ويؤكد وليد سلامة أن خضر لديه قائمات اسمية في قيادات الجيش التونسي وتم حجز قائمتين لمجموعة من المنحرفين في تونس الكبرى مع أرقام هواتفهم، فضلا عن ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، خاصة وأنه كان مكلفا بمهمة الرد على البريد الخاص لوزير الداخلية السابق علي العريّض. وطالب سلامة وزارة الداخلية بالإفراج عن الوثائق في الغرفة السوداء للبت فيها من طرف القضاء.

وأضاف سلامة:" الجهاز السري تعامل أكثر من مرة مع مخابرات أجنبية ومع جماعة الإخوان في مصر ومع إرهابيين في سوريا، وفق ما كشفت عنه الوثائق"، وفق ما نقلت صحيفة "العرب" اللندنية.





وأشار عثمان بلحاج، القيادي بحزب الجبهة الشعبية الذي كان يرأسه شكري بلعيد قبل اغتياله، والذي اطلع على مضمون الوثائق والمستندات التي تحدث عنها فريق الدفاع، إلى أن الوثائق تتضمن مكالمات هاتفية ومراسلات بين المتهم الرئيسي في اغتيال بلعيد والبراهمي، مصطفى خضر، المحكوم عليه بالسجن 8 سنوات، وبين وزيري العدل والداخلية، وهما نور الدين البحيري، وعلي العريض، في ذلك الوقت والمنتميان للنهضة.





ويشير بلحاج إلى أن هناك شواهد تربط المتهم بحركة النهضة، موضحا أنه "كان عسكريا وعضوا في المجموعة الأمنية المعروفة بارتباطها بالنهضة والتي كانت متهمة بمحاولة الانقلاب على بورقيبة عام 1987، وخرج من السجن بعد الثورة في 2011، وهناك شواهد على ارتباطه بالنهضة من خلال مراسلات إلكترونية وهاتفية".





-استنكارات حزبية

واستنكر حزب "بني وطني" ما وصفه بصمت السلطة أمام ما كشفت عنه هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال بعليد والبراهمي، من مستندات خطيرة مستقاة من ملفات قضائية موثقة واتهامها حزب سياسي بارتباطه بجهاز سري خاص، موكول له مهمة التجسس على المواطنين والأحزاب وعلى أجهزة الدولة، الأمر يهدد أمن البلاد ومسار الديمقراطية في حال ثبات المعلومة.

ومن جانبه طالب حزب «آفاق تونس» السلطة القضائية بالتعاطى مع ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي وآخر المستجدات التي تمّ تقديمها من قبل هيئة الدفاع في أسرع وقت ممكن وبكل استقلالية عن الأطراف السياسية وخاصة المشتبه في تورطها في القضية.





-أزمة حزبية للنهضة

تزامنت هذه الفضيحة السياسية مع إعلان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي عن فك تحالفه مع حركة النهضة، بعد نتائج الانتخابات البلدية.





وقال منجي الحرباوي، متحدث حركة نداء تونس إن هذا الانفصال جاء بعد رصد آليات حركة النهضة التي تملك المال والعتاد والعدة والتنظيم للاستحواذ على مفاصل الدولة.