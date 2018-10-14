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مرأة

صحة الأسنان تنذر عن أمراض تصيبك بعد سن الخمسين

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:04 م
صدى البلد
ريهام قدري
حذر الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا من إهمال الأسنان لفترات قصيرة أو طويلة، وخاصة أن هناك ارتباطا بالأسنان كمؤشر شبه دقيق بمستقبل الصحة العامة للفرد، حيث تبين أن هناك علاقة وثيقة جدا بين صحة الأسنان في مرحلة الشباب ومستوى الصحة العامة للجسم في مرحلة ما بعد الخمسين.

وقال الدكتور باسم سمير، إنه ليس جديدا التأثير العام للأسنان على الصحة العامة للجسم، ولكن الجديد هو اتساع نطاق هذا التأثير الذي يمكن أن تسببه، فهناك العديد من الحالات الصحية التي تؤكد لنا بأن الأسنان كانت من أهم المسببات لها، مثل أمراض المفاصل وعلاقتها القوية بالآلام التي يعاني منها كثيرون في مشط أقدامهم أو في الأصابع، ويمكننا السيطرة على الأوجاع عبر علاج الأسنان بدل الاتجاه مباشرة إلى الموضع الذي يؤلم المريض ومعالجته.

وأضاف الدكتور باسم سمير، أن هناك بعض الأمراض التي يمكن أن يكون للأسنان الدور المهم في تشكيلها وربما بمعالجة الأسنان يمكن التخلص منها وهي الأرق التهاب المفاصل آلام العضلات عند الاسترخاء وألم الرقبة والعمود الفقري والصداع وغيرها .

وأشار الدكتور باسم سمير إلى أن الأسنان ربما تكون سر الحياة الصحية السعيدة التي نحلم بها، فهناك اتجاه قوي بأن كثيرا من الأمراض تبدأ من خلال الأسنان وربما تنتشر بسرعة وتخرج عن نطاق إمكانية السيطرة عليها بعلاج الأسنان فيما بعد.

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