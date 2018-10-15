العلاقات المصرية الروسية: سلسلة من اللقاءات التي جمعت الرئيس السيسي وبوتين.. الضبعة: حلم مصري بتنفيذ روسي... 63 مليون دولار حجم الاستثمارات الروسية

*تطور العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية

*محطة الضبعة النووية تعمق العلاقات بين البلدين

* 63 مليون دولار.. حجم الاستثمارات الروسية في مصر



تشهد العلاقات المصرية الروسية منذ سنوات تطورا كبيرا على الصعيد الاقتصادي والعسكري، وخاصة مع استمرار القمم بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



التقى الرئيس السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين 5 مرات خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2014 حتى الآن، ومن المقرر أن يكون اللقاء السادس خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، إلى سوتشي الروسية حيث سيلتقي بوتين هناك.



التقى الرئيس السيسي أول مرة بنظيره الروسي في منتجع سوتشي في 12 أغسطس 2014، ثم أعقبها زيارة للرئيس الروسي إلى القاهرة في فبراير عام 2015، وشهدت إجراء مباحثات بين بوتين والسيسي بالقاهرة، ثم التقى الزعيمان في موسكو مايو عام 2015، وشاركت روسيا في احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة بوفد على رأسه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.



كما التقى الرئيس بوتين بالرئيس السيسى على هامش قمة العشرين فى مدينة هانجتشو الصينية عام 2016 بينما أجرى بوتين خلال زيارته للقاهرة مباحثات مهمة مع الرئيس السيسى فى ديسمبر 2017 والتى شهدت إبرام العقود التجارية لإقامة محطة الضبعة النووية.



تاريخ العلاقات

بدأت العلاقات المصرية الروسية في عام 1948، وذلك عقب توقيع أول اتفاق اقتصادي بين الدولتين لتوريد القطن المصري في مقابل الحبوب والأخشاب ومنتجات أخرى من الاتحاد السوفيتي.



ونشرت السفارة الروسية في القاهرة تقريرا أثناء الاحتفال بالذكرى الـ75 للعلاقات المصرية الروسية، ركز على تطور العلاقات بين الاتحاد السوفيني ومصر أثناء حكم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.



وتعمقت العلاقات بين البلدين، عقب حضور الرئيس الروسي إلى القاهرة لحضور حفل توقيع بدء إنشاء مفاعل الضبعة النووي، والذي مقرر له الانتهاء من مبانيه عام 2025، ليبدأ العمل، ومن المقرر أن يتم بناء 8 مفاعلات داخل المحطة النووية التي تقوم روسيا ببنائها في الضبعة بمرسى مطروح.



التعاون الاقتصادي

بلغ حجم الاستثمارات الروسية في مصر حوالي 63 مليون دولار، وهي استثمارات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وأغلبها في القطاع السياحي، أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، وذلك بخلاف الاستثمارات المتراكمة.



ويتمثل 50% من الاستثمارات الروسية في قطاع السياحة، مقابل 18% في قطاع الإنشاءات، و12% في مجال الخدمات، و6% في القطاع الصناعي، والنسبة ذاتها 6% في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، و5% في مجال التمويل، و3% في المجال الزراعي، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، كما يصل عدد الشركات الروسية المستثمرة بالاقتصاد المصري إلى 417 شركة.



وفي مايو من العام الماضي وقع وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد، ومن المتفق عليه أن تضم المنطقة الصناعية مشروعات فى مجال تجميع السيارات والمعدات الزراعية ومواد البناء ومعدات الطرق وصناعات أدوية وبناء سفن ومنسوجات وملابس وأجهزة إلكترونية وأثاث ومعدات هندسية، هذا بالإضافة إلى مشروعات فى مجال تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات والخدمات المالية.



وعن آخر الإحصائيات قال الممثل التجاري الروسي بالإنابة في القاهرة نيكولاي أصلانوف إن "حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2017 تجاوز 4.6 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 59% عن الفترة نفسها من العام 2016 طبقا لإحصاءات جهاز الجمارك الفيدرالي الروسي".



وأشار أصلانوف إلى أن إجمالي الاستثمارات المتراكمة لرأس المال الروسي في مصر بلغ 4.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2017، منها 60% مركزة في قطاع النفط والغاز الطبيعي.



وأكد أصلانوف أن الجانب الروسي "أعد الخطة الرئيسية وخطة العمل للمنطقة الصناعية الروسية وسلمها للجانب المصري، وأن تكلفة إنشاء هذه المنطقة في المرحلة الأولى تبلغ 190 مليون دولار، بينما تبلغ إجمالي الاستثمارات فيها 7 مليارات دولار وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.





