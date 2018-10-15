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رياضة

منتخب مصر يؤدى مرانه الرئيسي استعدادا للقاء سوازيلاند .. غدا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:00 ص
مباراة مصر وسوازيلاند
مباراة مصر وسوازيلاند
يسرى غازى - نور عادل
يخوض عصر اليوم الإثنين منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى مرانه الرئيسي على ملعب مباراته أمام سوازيلاند فى مدينة مبابان عاصمة مملكة سوازيلاند المقرر إقامتها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية. 

ويسعى خافييرأجيري ومعاونيه إلى الإستقرار على بديل محمد صلاح فى اللقاء بعد غيابه للخروج من المباراة الأخيرة فى القاهرة أمام سوازيلاند إثر شكواه من الإجهاد فى العضلة واستبعاده من مباراة الغد بقرار من الجهاز الفنى للفراعنة الكبار.

ومن المقرر قيام أجيرى بوضع ملامح الخطة خلال المران الأساسي والاستقرار على التشكيل الأمثل لضمان تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل الى نهائيات امم الكان فى الكاميرون العام المقبل برفقة منتخب تونس متصدر المجموعة بـ 9 نقاط.

ورافق بعثة الفراعنة الكبار المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب، على أن يترأسها مجدي عبد الغني عضو مجلس الإدارة وتواجد الدكتور كرم كردي عضو الجبلاية.

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