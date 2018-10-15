منتخب مصر يؤدى مرانه الرئيسي استعدادا للقاء سوازيلاند .. غدا

يخوض عصر اليوم الإثنين منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى مرانه الرئيسي على ملعب مباراته أمام سوازيلاند فى مدينة مبابان عاصمة مملكة سوازيلاند المقرر إقامتها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.





ويسعى خافييرأجيري ومعاونيه إلى الإستقرار على بديل محمد صلاح فى اللقاء بعد غيابه للخروج من المباراة الأخيرة فى القاهرة أمام سوازيلاند إثر شكواه من الإجهاد فى العضلة واستبعاده من مباراة الغد بقرار من الجهاز الفنى للفراعنة الكبار.





ومن المقرر قيام أجيرى بوضع ملامح الخطة خلال المران الأساسي والاستقرار على التشكيل الأمثل لضمان تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل الى نهائيات امم الكان فى الكاميرون العام المقبل برفقة منتخب تونس متصدر المجموعة بـ 9 نقاط.



