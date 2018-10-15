أيمن نصري: الاختفاء القسري أداة الجماعة الإرهابية لتشويه صورة مصر

أكد أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، أن الجماعة الإرهابية قدمت خلال الفترة الأخيرة عددا كبيرا من شكاوى الاختفاء القسري في مصر للجنة المنوطة التابعة للأمم المتحدة بهدف تشويه صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه استأجرت محامين دوليين لرفع قضايا ضد مصر بدعم مادي كبير من إمارة قطر، وذلك بعد فشل الجماعة في القضايا التي قامت برفعها ضد الدولة المصرية في المحاكم الدولية.





وأوضح "نصري" في بيان لها أن الدعوى احتوت على مغالطات بالجملة ومعلومات وأرقام مفبركة، الأمر الذي أحدث بعض البلبلة داخل أروقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في دورته الأخيرة.





وأشار "نصري" إلى أنه كان هناك بعض المجهودات من بعض المنظمات الحقوقية المصرية في دورة المجلس 39 والتي انتهت في 28 سبتمبر 2018، وتركزت المجهودات في إجراء بعض المقابلات مع المسؤولين عن إدارة لجنة الاختفاء القسري لتوضيح الصورة الحقيقة وتصحيح هذه المعلومات المغلوطة والمفبركة ولكن هذه المجهودات لم يكن لها تأثير كبير.





وأكد "نصري" ضرورة وحتمية تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري للرد على الإدعاءات الكاذبة من خلال إيجاد آلية واضحة طبقًا للمعايير الدولية تنهي اللغط حول قضية الاختفاء القسري في مصر وتقطع الطريق على المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة والتي تستعين بالجماعة الإرهابية لكتابة تقارير مفبركة عن وضع حقوق الإنسان بهدف تضليل المجتمع الدولي وتشويه صورة مصر.



