اليوم .. المنشآت السياحية تعرض حسابها الختامي على الجمعية العمومية بالغرفة

عقدت غرفة المنشآت السياحية اجتماعا للجمعية العمومية العادية للغرف أمس الأحد بمقر الغرفة، للموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2017 – 2018، وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2018 – 2019.



قال أحمد الناظر أمين عام الغرفة فى تصريح لـ"صدى البلد" إن ﺣﺎﻟ عدم اﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﺼﺤﺔ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﺆﺟﻞ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻉ ساعة ﻭﻓﻰ نفس اليوم وﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻉ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﻤﻦ ﺣﻀﺮ ﻭﺫﻟﻚ للنظر ﻓﻰ جدول ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.



أشار أمين عام الغرفة إلى أن جدول الأعمال تطرق الى عرض الموافقة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴـــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـــــﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﻋﻦ/2017 ﺍﻟﺴـــﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ و ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ2018 2018/2019 التقديرية ، ﺇﺑﺮﺍء ﺫﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ3 ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ، ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ.