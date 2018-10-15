وزيرة الري السنغافوري: المياه ليست سلعة عادية لتسعيرها ويجب دفع ثمنها الحقيقي .. صور

قالت الدكتورة إيمي خور وزيرة البيئة والموارد المائية والري بسنغافورة، إن تحلية مياه البحار أصبح اختيارا مهما ولكن بحاجة إلى تكنولوجيا وطاقة فضلا عن كونه مكلفا.



وأضافت خور، في كلمتها خلال جلسة الحفاظ علي المياه من أجل التنمية المستدامة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، ان رحلة سنغافورة للاستدامة المائية شملت إنشاء ٣ محطات تحلية مياه البحر ، وتم العمل على تكنولوجيا التأيين، لتقليل استخدام الطاقة، بجانب استخدام شجر المنجروف.



وأكدت وزيرة الري والبيئة بسنغافورة على أن المياه ليست سلعة عادية لتسعيرها، ويجب دفع ثمنها الحقيقي، لافتة إلى ضرورة أن يكون هناك وعي لدى المواطن لكي يقوم بترشيد الاستهلاك.



وأشارت إلى ضرورة إدارة الطلب على المياه، حيث إن في عام ٢٠٦٠ سيكون ضعف تكلفتها الآن، مشيرة الى أن هناك حملات عديدة للشعب بسنغافورة للحفاظ على المياه ونشر الوعي ، ومازال هناك حاجة الى دفعة تشريعية للتأكد من ترشيد المياه في المنازل والشركات.



وأكدت أن سنغافورة عملت على استحداث أجهزة إلكترونية اقل استخداما للمياه لضمان استخدام مياه اقل في المنازل، مشيرة إلى تعاون الحكومة بسنغافورة مع القطاع الخاص ، في مشروعات سمحت انشاء محطة تحلية مارينا، وانشاء بنية تحتية جيدة، وانشاء خزان مياه للاستفادة منه في أوقات الجفاف.



وأضافت إيمي خور أنه يتم تخزين مياه الأعاصير في سنغافورة، للاستفادة من كل قطرة مياه، ومازالت الدولة تعمل على ترشيد استهلاك في مجالات المياه من خلال مشروعات تبادل في مجال المياه لإدخال ابتكارات جديدة ، مشيرة إلى إطلاق برنامج مياه نظيفة ٢٠٠٦ ، حتى يتم الحفاظ على الخزانات والمجاري المائية والأنهار.



وأشارت إلى مشروع abc water بسنغافورة، الذي ينقل المياه من الخزانات والمجاري المائية ، القطاع الخاص طوروا البرنامج واضافوا عليه مشروعات، مثل إنشاء قناة مبطنة بالأسمنت لنقل المياه دون إهدارها ، بحيرة تم إنشاؤها من القطاع الخاص.

