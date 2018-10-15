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تعليم

عميد طب الأزهر مقررا للجنة الأنف والأذن والحنجرة بالبورد المصري

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وقع الاختيار، على الدكتور أحمد سليم أستاذ الأنف والاذن والحنجرة وعميد كلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة مقررا للجنة الانف والأذن والحنجرة بالبورد المصري.

وحصل سليم على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة الأزهر بالقاهرة، وعين طبيبا مقيما بقسم الأذن والحنجرة، وحصل على الماجستير، وعين مدرسا مساعدا بالقسم، ثم حصل على الدكتوراه وأصبح مدرسا بقسم الأنف والأذن والحنجرة.

ترقى سليم حتى حصل على درجة الأستاذية فى قسم الأنف والأذن والحنجرة، تولى سليم رئاسة القسم وتدرج بعد ذلك مدير مستشفى الحسين الجامعي، ثم مديرا عاما لمستشفيات جامعة الأزهر، ثم تولى عمادة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

وفي عهده شهدت الكلية نهضة غير مسبوقة، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، بجانب تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على نظام الدراسة الجديد بكلية الطب، البرنامج التكميلي، تخرج في كلية طب الأزهر العديد من الأطباء من خريجي ماليزيا للتأكيد على عالمية رسالة الأزهر الشريف. 

شارك عميد طب الأزهر، في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى أنه ممتحن رئيسي في امتحانات الماجستير والدكتوراه في مجال الأنف والأذن والحنجرة بكليات الطب بالجامعات المصرية.

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