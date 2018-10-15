ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد: دراسة نقل جراج عربات نظافة الوحدة المحلية بالمعتمدية خارج جراج مستشفى القرية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد اللواء ضياء أبو العزم رئيس مركز ومدينة كرداسة، أنه يتم البحث عن مكان بديل من أراضي أملاك الدولة لتخصيصه جراج لعربات الوحدة المحلية لقرية المعتمدية بدلا من الجراج الحالي بجوار الوحدة الصحية بالقرية، استجابة لما نشر بموقع صدى البلد الإخباري بعنوان: «كارثة بالجيزة.. مركز صحة المعتمدية يتحول لجراج عربات نقل القمامة».

وأضاف رئيس مركز ومدينة كرداسة في تصريح لـ صدى البلد، أن هذا الجراج موجود بجوار الوحدة الصحية منذ إنشائها منذ أكثر من 30 عاما، وليس وليد تلك الأيام، مشيرا إلى أنه لا يستوعب إلا أعداد قليلة من عربات ومعدات الوحدة المحلية بالمعتمدية خاصة في ظل وجود الجراج بالقرب من المدرسة وهو ما يمنع ركنة تلك المعدات بالشارع.

وكان موقع صدى البلد الإخباري قد تلقى شكوى أهالي قرية المعتمدية والتي اشتكى فيها أهالي القرية من الإهمال داخل الوحدة الصحية وتحويلها إلى جراج لعربات النظافة.

وقال «محمود رضا»، أحد سكان قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، رسالته لـ«صدى البلد»، والتي قال فيها: «عربيات القمامة بتجرش داخل الوحدة الصحية اللي بنطعم فيها أطفالنا، واللي بيتعالج فيها النساء والأطفال وكبار السن.. مستحيل حد يصدق أن عربيات القمامة بتجرش داخل الوحدة الصحية»، متابعا: «عربيات القمامة بتجرش في الوحدة الصحية بكل ما تحمله من فيروسات وجراثيم وحشرات».

وتابع: «الدولة بتعلن أنها بتحارب فيروس سي.. بس محاربتش أسبابه علشان تقضي عليه»، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الإصابة بفيروس سي.

وناشد المسئولين في وزارة الصحة بنقل تلك العربات خارج الوحدة الصحية لضمان تقديم خدمة طبية نظيفة للمواطنين، مطالبا وزيرة الصحة بالتدخل الفوري بعد تقصير مديرية الصحة بالجيزة ومحافظة الجيزة في حل تلك المشكلة للحفاظ على حياة المواطنين.

ترشيحاتنا

زيادة نشاط المخابرات الإيرانية يثير الذعر في أوروبا وأمريكا

متحدث الحكومة: استثمارات أجنبية مباشرة بـ 3 مليارات دولار في الطريق لمصر

بلطجي يجبر ابن حبيبته ذات العامين على طعنها بالسكين.. صور

خالد المجرشي: خديجة خطيبة خاشقجي جزء من مؤامرة اختفائه.. فيديو

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

السعودية تشكر الجميع وترامب.. لهذا السبب

إعلامي سعودي يكشف أسماء دولتين متورطتين فى اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

نائب مؤيد لأردوغان ينقلب عليه بسبب القس الأمريكي

وزير الزراعة يزف بشرى سارة للمتضررين من فيروس الطماطم

أحمد عادل عبد المنعم: تمنيت استمرار عماد متعب في الملاعب

بعد 4 سنوات.. الإعدام لـ3 متهمين والمؤبد لـ 4 آخرين وبراءة 9 في أنصار الشريعة.. المتهمون اعترفوا بتدريسهم الأفكار التكفيرية والتدريب على حروب العصابات والتورط في اغتيال أفراد شرطة..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو
عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟