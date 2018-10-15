استجابة لـ صدى البلد: دراسة نقل جراج عربات نظافة الوحدة المحلية بالمعتمدية خارج جراج مستشفى القرية

أكد اللواء ضياء أبو العزم رئيس مركز ومدينة كرداسة، أنه يتم البحث عن مكان بديل من أراضي أملاك الدولة لتخصيصه جراج لعربات الوحدة المحلية لقرية المعتمدية بدلا من الجراج الحالي بجوار الوحدة الصحية بالقرية، استجابة لما نشر بموقع صدى البلد الإخباري بعنوان: «كارثة بالجيزة.. مركز صحة المعتمدية يتحول لجراج عربات نقل القمامة».





وأضاف رئيس مركز ومدينة كرداسة في تصريح لـ صدى البلد، أن هذا الجراج موجود بجوار الوحدة الصحية منذ إنشائها منذ أكثر من 30 عاما، وليس وليد تلك الأيام، مشيرا إلى أنه لا يستوعب إلا أعداد قليلة من عربات ومعدات الوحدة المحلية بالمعتمدية خاصة في ظل وجود الجراج بالقرب من المدرسة وهو ما يمنع ركنة تلك المعدات بالشارع.





وكان موقع صدى البلد الإخباري قد تلقى شكوى أهالي قرية المعتمدية والتي اشتكى فيها أهالي القرية من الإهمال داخل الوحدة الصحية وتحويلها إلى جراج لعربات النظافة.





وقال «محمود رضا»، أحد سكان قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة بالجيزة، رسالته لـ«صدى البلد»، والتي قال فيها: «عربيات القمامة بتجرش داخل الوحدة الصحية اللي بنطعم فيها أطفالنا، واللي بيتعالج فيها النساء والأطفال وكبار السن.. مستحيل حد يصدق أن عربيات القمامة بتجرش داخل الوحدة الصحية»، متابعا: «عربيات القمامة بتجرش في الوحدة الصحية بكل ما تحمله من فيروسات وجراثيم وحشرات».





وتابع: «الدولة بتعلن أنها بتحارب فيروس سي.. بس محاربتش أسبابه علشان تقضي عليه»، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الإصابة بفيروس سي.



