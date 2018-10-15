خيارات أجيري لتعويض غياب محمد صلاح في لقاء مصر وسوازيلاند

يخوض في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ، مباراته أمام سوازيلاند في مدينة مبابان عاصمة مملكة سوازيلاند المقرر ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.





ويسعى خافيير آجيري ومعاونيه إلى الاستقرار على بديل محمد صلاح في اللقاء بعد غيابه للخروج من المباراة الأخيرة فى القاهرة أمام سوازيلاند إثر شكواه من الإجهاد في العضلة واستبعاده من مباراة الغد بقرار من الجهاز الفني للفراعنة الكبار.





ووضع أجيري وجهازه المعاون اثنين من اللاعبين للدفع بأحد منهما أمام سوازيلاند من أجل تعويض غياب صلاح فى الشق الهجومى فى ظل تمتع المنافس بسلاح الجماهير والملعب والرغبة فى الثأر من الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف ومحاولة تقديم مردود جيد أمام مناصريه.





جاء على رأس اهتمامات أجيري عمرو وردة لاعب باوك سالونيكا اليوناني في ظل الاستعانة بخدماته في وسط الملعب وإجادته النواحي الهجومية وأحرز هدفا في مرمى سوازيلاند فى المباراة الأخيرة.





وما يعزز من أسهم عمرو وردة على رأس البدائل لتعويض غياب صلاح النزعة الهجومية التى يتمتع بها اللاعب وتسديده على مرمى المنافس إلى جانب حالة الانسجام مع العديد زميله محمود حسن تريزيجيه المحترف بالدورى التركى.



