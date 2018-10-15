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حوادث

اليوم.. طعن مرسي وآخرين على حبسهم في إهانة القضاء

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
الرئيس المعزول محمد
الرئيس المعزول محمد مرسي
محمد عبدالله
تستكمل اليوم، محكمة النقض، نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى و 19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم إهانة القضاء والمتهم فيها المعزول و24 آخرين.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 30 ديسمبر بحبس المعزول مرسى والكتاتنى و 18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

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