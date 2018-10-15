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أخبار البلد

وزير الري الجزائري يشيد بتنظيم مصر لمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أشاد المهندس حسين نسيب وزير الموارد المائية والري في الجزائر، بتنظيم مصر لأسبوع القاهره للمياه، الذي يتناول مواضيع مهمة في ظل التحديات المائية التي تواجه المنطقة. 

وأضاف نسيب في تصريحات لـ "صدى البلد" على هامش افتتاح فعاليات أسبوع القاهره للمياه، أمس الأحد، أن التغيرات المناخية أصبحت تهديدا لكل الدول، وأسبوع القاهرة للمياه، يعد فرصة لكل الوزراء من مختلف الدول حول العالم لتبادل الخبرات والتحاور من أجل التحكم في أضرار التغيرات المناخية، فضلا عن توفير المياه لكافة الاستخدامات اليوم والأجيال القادمة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه والذي يعقد لأول مرة بمصر بمشاركة وزراء وخبراء المياه من 65 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة" والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري ويستمر 4 أيام لبحث قضايا المياه والتحديات المستقبلية ورفع الوعي وتعزيز الابتكارات لمواجهة تأثير التغيرات المناخية ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية. 

وحضر المؤتمر وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المسئول الأول عن التنمية المستدامة ووزراء البيئة والزراعة والنقل والأوقاف ووزراء الري السابقون وعدد من السفراء، بمشاركة 65 دولة وعقد 4 مؤتمرات دولية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن تأسيس منتدى الشباب الأفارقة لأول مرة برعاية لجنة الرى والصرف ومقرها دولة كندا وافتتاح أضخم معرض إقليمي ودولي للشركات المتخصصة في المعدات المستخدمة في إدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة وعقد ملتقى الأطفال الأول للمياه. 

ويناقش المؤتمر التحديات المائية والقضايا المتعلقة بمواجهة الفقر المائي الحالي مقابل الزيادة السكانية المتزايدة وسيشهد العديد من الندوات وورش العمل المتعلقة بالمياه، وأهداف الأسبوع تتمثل فى التوعية بقضايا المياه من أجل التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه.

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