ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم .. العقلاء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:07 ص
العقلاء على مسرح
"العقلاء" على مسرح دار أوبرا الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر اليوم الإثنين حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لكورال أطفال أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك فى تمام الحادية عشر صباحا.

ويتضمن الفصل الأول من الحفل مجموعة متنوعة من اجمل اغنيات الاطفال والفاصل الثاني يقدم اطفال الفرقة "اوبريت العقلاء"، ويشارك بالحفل الطفلة أشرقت أحمد.

يذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية قد تأسس فى الموسم الفنى لعام 2011 وقدم مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة للاطفال التى نالت إعجابهم حيث قدموا أوبريت الليلة الكبيرة.. أوبريت الدندورمة وكانت الحفلات تحمل شعار كامل العدد.

ترشيحاتنا

الصحة تصدر 75 منشورًا للتحذير من 114 دواء خلال 10 أشهر

الوزراء: هذه حقيقة رفع أسعار المحروقات في يناير 2019.. فيديو

غنوة سليمان: أنا بخير ومازلت على قيد الحياة

وزير الزراعة يزف بشرى سارة للمتضررين من فيروس الطماطم

شاهد.. نجل رونالدو يسير على خطى والده ويتألق مع ناشئي اليوفي

إعلان مواعيد مباريات الأهلي والزمالك فى دور الـ 16 لكأس زايد للأبطال

الوزراء يكشف حقيقة تعرض مصر لـ تسونامي خلال الفترة المقبلة ..فيديو

صحة المنوفية تعلن ارتفاع حصيلة حريق شبين لـ10 مصابين.. والأهالي يخلون المنازل

مدير أمن المنوفية عن حريق مخزن الكاوتش: فصلنا الكهرباء واقتحمنا البوابة

قنصل روسيا بالغردقة يكشف موعد عودة السياحة لمصر.. فيديو

أول قرار من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الوصول إلى سوازيلاند

كوارث صحفية في الانتظار.. ماذا لو خرجت أخبار الصحف إلى الجمهور بدون ديسك؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو
عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو
عامر حسين يكشف كواليس أزمة لقاء المصري مع جزيرة مطروح في كأس مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟