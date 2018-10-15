اليوم .. العقلاء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر اليوم الإثنين حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لكورال أطفال أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك فى تمام الحادية عشر صباحا.
ويتضمن الفصل الأول من الحفل مجموعة متنوعة من اجمل اغنيات الاطفال والفاصل الثاني يقدم اطفال الفرقة "اوبريت العقلاء"، ويشارك بالحفل الطفلة أشرقت أحمد.
يذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية قد تأسس فى الموسم الفنى لعام 2011 وقدم مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة للاطفال التى نالت إعجابهم حيث قدموا أوبريت الليلة الكبيرة.. أوبريت الدندورمة وكانت الحفلات تحمل شعار كامل العدد.