اليوم .. العقلاء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر اليوم الإثنين حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لكورال أطفال أوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وذلك فى تمام الحادية عشر صباحا.





ويتضمن الفصل الأول من الحفل مجموعة متنوعة من اجمل اغنيات الاطفال والفاصل الثاني يقدم اطفال الفرقة "اوبريت العقلاء"، ويشارك بالحفل الطفلة أشرقت أحمد.



