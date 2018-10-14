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أخبار العالم

الأردن يؤكد وقوفه مع السعودية بمواجهة أي شائعات تستهدفها

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:13 م
أ ش أ
أكد الأردن ، اليوم الأحد ، وقوفه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي شائعات وحملات تستهدفها ، ورفضه أي استهداف للسعودية ودورها ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي والعالم.

وقالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات - في بيان مساء اليوم - إن المملكة الأردنية تقف مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي شائعات وحملات تستهدفها دون الاستناد الى الحقائق ، مشددة على دعم الأردن للموقف السعودي المؤكد على ضرورة تغليب العقل والحكمة في البحث عن الحقيقة.

ولفتت غنيمات إلى مركزية جهود السعودية ودورها القيادي الرئيسي في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة والعالم.

وأكدت متانة العلاقات الاستراتيجية الأخوية بين المملكتين ورفض المملكة الأردنية أي استهداف للسعودية ودورها ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي والعالم.

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