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مجلس الوزراء: مباحث الإنترنت تتعقب مروجي الشائعات الكاذبة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:15 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء
حسام الحارتي
أكد المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مباحث الإنترنت تتعقب مروجي الشائعات الكاذبة .

وأضاف سعد في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، إن بعض مروجي الشائعات ينشئون مواقع بغرض بث الشائعات ويسارعون إلى إغلاقها فور انتشارها لعدم معرفة أماكن تواجدهم ونجاح الغرض الذي يهدفون إليه .

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن أبرز الشائعات هي شائعة ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، بالاضافة الي شائعة اجبار المواطنين علي التبرع بالدم أثناء الكشف علي فيروس سي خلال حملة القضاء عليه .

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