المتهم بقتل مجند الحوامدية يهذي خلال التحقيقات: القمر قالّي اقتله فدبحته

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية بحبس مهتز نفسيا 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بذبح سائق توك توك.



كشفت التحقيقات التي اجريت بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أن المتهم صديق المجني عليه ويعاني من اهتزاز نفسي وكان مدمنا للمواد المخدرة وتم إيداعه مصحة لعلاج الإدمان قبل خروجه منها منذ فترة، وواجهت النيابة العامة المتهم بتحريات اجهزة البحث الجنائي بالجيزة وتفريغ احدى كاميرات المراقبة التي اظهرته لحظة هروبه في حالة ارتباك من مسرح العثور علي جثة المجني عليه.



وأصابت المتهم حالة من الهذيان خلال التحقيقات وأخذ يردد كلمات غير منطقية قائلا: "اصل انا طلعت القمر واتكلمت مع السما والقمر قاللي اقتله" صمت المتهم للحظات وعاود الحديث مرة أخرى ردا على سؤال المحقق عن الدافع لقتله قائلا: "كان عايز يؤذي أمي"، عدة ساعات قضتها النيابة العامة في التحقيق مع المتهم للوصول الي دافع الجريمة أقر خلالها عدة مرات بارتكابها "ايوة قتلته.. دبحته بالمطوة وجريت" مؤكدا ان القتيل كان يحاول ايذاء والدة المتهم.



واستدعت الجهات الامنية والقضائية والدة المتهم للتأكد من روايته والتي قررت انها لا تعرف المجني عليه من الاساس ولم تشاهده مسبقا فيما اكدت اهتزاز نجلها وادمانه المواد المخدرة.



وكشفت تحقيقات النيابة ان المجني عليه محمد .ج.ا وشهرته بوحة كان يقضي فترة التجنيد وعاد الي منزله بمنطقة عرب الساحة بالحوامدية في اجازة قبل نصف ساعة فقط من مقتله، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.