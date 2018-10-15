سيد أبو زيد: تنسيق بين قطر وتركيا لتشويه صورة السعودية

علق السفير سيد أبوزيد، على بيان الخارجية المصرية الذي طالب بتوخي الحذر في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وعدم توجيه الاتهامات جزافا.



وتابع "أبوزيد" خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى" مقدم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة «صدى البلد»،: « البيان يؤكد أن مصر غير مقتنعة بالاتهامات الموجهة إلى السعودية»، معلقًا «قضية جمال خاشقجي عملية مخابراتية تمت في إطار المؤامرات المستمرة ضد الدول العربية».



وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين قطر وتركيا لتشويه صورة المملكة وتحقيق أغراض دنيئة.

