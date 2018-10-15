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رياضة

محمد صلاح يخضع للفحوصات الطبية في ليفربول اليوم

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:26 ص
صدى البلد
أحمد هاني
كشفت عدد من الصحف الإنجليزية أن النجم المصرى محمد صلاح سوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الاثنين فى نادى ليفربول بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر فى لقاء نظيره سوازيلاند يوم الجمعة فى تصفيات أمم أفريقيا 2019.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز" ان المركز الطبي لليفربول سوف يحدد مدى الإصابة بعد مغادرة معسكر المنتخب.

وغادر صلاح ملعب السلام خلال مباراة المنتخب الوطنى ضد نظيره السوازيلاندي قبل نهاية المباراة بدقائق بعد تعرضه لإصابة عضلية الأمر الذي يمنعه من المشاركة فى لقاء الجولة الرابعة أمام سوازيلاند غدا الثلاثاء.

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