يوفنتوس يجدد مفاوضاته مع نجم بايرن ميونخ

جدد يوفنتوس، الايطالى، اهتمامه بنجم بايرن ميونخ، تمهيدًا لمحاولة ضمه، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.



وبحسب قناة "راي سبورت" الإيطالية، فإن اليوفي يستهدف البرتغالي، ريناتو سانشيز.





وأشارت القناة إلى أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي للسيدة العجوز، مستعد للمغامرة بضم سانشيز، الذي كان متوقعًا له مستقبل مبهر، قبل بضع سنوات.



ولا يُعد هذا أول تقرير يربط سانشيز بالانتقال للبيانكونيري، حيث أفادت بعض الصحف الألمانية منذ أسابيع بوجود اهتمام، من جانب النادي الإيطالي.



ولفتت القناة إلى أن خورخي مينديز، وكيل أعمال صاحب الـ21 عامًا، لديه علاقة طيبة مع يوفنتوس، بالإضافة إلى العلاقة الجيدة بين الناديين، ما قد يسهل إتمام الصفقة، الصيف المقبل.