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القومي للسينما يرفع شعار لحظات لا تنسى .. تكريم حسين فهمي ونادية الجندي.. والرقابة تستبعد فيليمن من المسابقة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
- تكريم سيد سعيد مخرج القبطان
- إلغاء حفل الافتتاح والمهرجان فى 15 محافظة

أيام قليلة، وينطلق مهرجان القومى للسينما فى دورته الثانية والعشرون، وذلك فى الفترة من 29 أكتوبر الحالي الى 4 نوفمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويرفع المهرجان شعار "السينما لحظات لا تنسى"، للتأكيد على أن السينما تؤرخ لأجمل لحظات حياتنا وتنقل من واقعنا وتفاصيل حياتنا الكثير من المشاعر.

"صدى البلد" يرصد تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان فى التقرير التالي:_

قررت إدارة المهرجان برئاسة المخرج الكبير سمير سيف تكريم عدد من المبدعين منهم حسين فهمى ونادية الجندى وومدير التصوير محمود عبد السميع والمونتيرة عنايات السايس والمصور محمد بكر، وسيد سعيد، مخرج فيلم "القبطان" للراحل محمود عبد العزيز، ويصدر المهرجان عن كل المكرمين كتب تتناول مسيرة حياتهم الفنية وأهم الأعمال التي قدموها.

وتشارك في المهرجان 15 محافظة فى الفعاليات، على أن تعرض الأفلام المشاركة فى جميع المحافظات فى نفس توقيت عرضها بالعاصمة، على أن يتم مناقشة الأفلام مع النقاد والجمهور، وهو التقليد الذي اتبعه المهرجان فى دورته السابقة، فى محاولة لانتشار المهرجان فى جميع محافظات مصر خاصة انه المهرجان الوحيد الذى يحمل صفة المحلية.

وكشف الدكتور سمير سيف، أنه تم تغيير موعد افتتاح المهرجان، ليبدأ من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر بدلًا من 22 أكتوبر إلى 28 أكتوبر، وقرر عدم إقامة حفل افتتاح كونه مهرجان محلى، مثله مثل حفل توزيع جوائز "الأوسكار" العالمى، ومهرجان سيزار فى فرنسا، الذى يندرج تحت نوعيه "المحلى"، وحفل ختام المهرجان سيكون مخصص لتكريم الأفلام السينمائية والروائية وصناعها، التى ستفوز على مدار فترة المهرجان.

وسيقدم هذا المهرجان مجموعة من الأفلام القصيرة والطويلة والكرتونية والروائية وسيتم عقد كثير من الندوات لمناقشة كل ما يعرض من أفلام، ومن بين هذه الأفلام التى تم الإعلان عنها، يشارك ما يقرب من 105 أفلام تسجيلية وروائية قصيرة بجانب الأفلام الروائية الطويلة منها فيلم "غذا الموت" و"رسالة الى سابرينا" و"فستان ملون" و"بيض بالبسطرمة" و"رسالة من السماء" فى المقابل رفضت الرقابة على المصنفات الفنية فيلمين منهم وهما "الكابوس" للمخرج كريم نور الدين، و"مسيرة" للمخرج علي الغزولي.

كما يعرض من الروائى الطويل أفلام منها "يوم الدين" و"حرب كرموز" و"البدلة" و"كارما" و"هروب اضطرارى" وهي الأفلام التي تم عرضها خلال عام 2018.
القومي للسينما يرفع شعار لحظات لا تنسى .. تكريم حسين فهمي ونادية الجندي.. والرقابة تستبعد فيليمن من المسابقة
القومي للسينما يرفع شعار لحظات لا تنسى .. تكريم حسين فهمي ونادية الجندي.. والرقابة تستبعد فيليمن من المسابقة
القومي للسينما يرفع شعار لحظات لا تنسى .. تكريم حسين فهمي ونادية الجندي.. والرقابة تستبعد فيليمن من المسابقة
القومي للسينما يرفع شعار لحظات لا تنسى .. تكريم حسين فهمي ونادية الجندي.. والرقابة تستبعد فيليمن من المسابقة
القومي للسينما يرفع شعار لحظات لا تنسى .. تكريم حسين فهمي ونادية الجندي.. والرقابة تستبعد فيليمن من المسابقة
القومي للسينما يرفع شعار لحظات لا تنسى .. تكريم حسين فهمي ونادية الجندي.. والرقابة تستبعد فيليمن من المسابقة

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