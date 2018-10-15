أحد المتضررين من أزمة بذور الطماطم: تعرضت لخسائر فادحة

قال سعد زويل، إنه أحد المزارعين الذي تعرضوا لأزمة بذور الطماطم، التي حصدت حوالي 2,5 مليون طن من محصول الطماطم الفاسدة، مؤكدا أنه لأول مرة يتعرض لهذا الكم من الخسائر.



وأوضح زويل خلال مداخلة هاتفية مع فضائية دي أم سي، أن جميع المزارعين مستخدمي البذور المهجنة تعرضوا للخسائر فادحة وتلف المحاصيل بسبب فيروس تجعد الأوراق.



وأشار إلي أنهم قاموا باستخدام هذا النوع من البذور طيلة الأربع سنوات الماضية، وكان طبيعيا وسليما لا يحمل أي أمراض، مضيفا أن الشحنة التي تم تسليمها لهذا العام ما قابل المزارعين بالخسائر وتلف المحاصيل.