الجنيه السوداني يرتفع لأول مرة منذ خفضه بموجب آلية جديدة

قال مصرفيون إن الجنيه السوداني زاد إلى 46.95 جنيه للدولار اليوم الأحد، في أول ارتفاع لقيمته منذ تخفيض قيمة العملة المحلية بموجب آلية جديدة بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي لمواجهة أزمة مالية، ويئن السودان من نقص حاد في العملة الأجنبية وسوق سوداء يباع فيها الدولار بأسعار عالية مما قلص قدرته على الاستيراد وتسبب في صعود الأسعار، الأمر الذي أثار اضطرابات في وقت سابق هذا العام ببعض المناطق في البلاد.



وأبقى فريق من المسؤولين التنفيذيين في البنوك ومكاتب الصرافة، يختص بتحديد سعر الصرف يوميا بموجب الآلية الجديدة، الجنيه السوداني مستقرا عند 47.5 جنيه للدولار خلال الأسبوع الماضي، عقب التخفيض الحاد للعملة يوم الأحد الماضي مقارنة مع سعر الصرف الرسمي السابق البالغ نحو 29 جنيها للدولار.



وقال تجار إن الجنيه السوداني ارتفع قليلا في السوق السوداء اليوم الأحد، حيث بلغ سعر الشراء 48 جنيها مقابل الدولار، وسعر البيع 49 جنيها مقابل الدولار، مقارنة مع 50 و51 جنيها مقابل الدولار على الترتيب يوم الخميس.



وجاء صعود الجنيه بعدما أعلن البنك المركزي أمس السبت عن ضخ سيولة في البنوك المحلية لتمكينها من شراء عملات أجنبية من العملاء. وقال محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير إن البنك مستعد لتقديم أي مبالغ من الجنيهات السودانية للبنوك المحلية لشراء أي مبالغ من العملات الأجنبية قد تتوافر.



وتقلصت طوابير المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلي اليوم الأحد، وهو أول يوم من أيام العمل الأسبوعي في السودان، في وسط الخرطوم عما كانت عليه يوم الخميس، بحسب شاهد عيان من رويترز. ولا يزال الناس يواجهون صعوبات في صرف الشيكات الكبيرة بالبنوك. وقال عبد الحميد جميل، رئيس الفريق المعني بآلية تحديد أسعار الصرف الجديدة "تحديد السعر يتم يوميا بناء على المؤشرات والعوامل لليوم المحدد، وبعد تداول أعضاء الآلية، وليس هناك توقعات مسبقة".