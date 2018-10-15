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أخبار البلد

محمد سالم: أول الزيارات الميدانية للمصانع السبت القادم بالإسكندرية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:53 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، ونائب رئيس الاتحاد، إنه لابد من الالتحام المباشر للنقابات العمالية مع العمال وتفعيل دورها بشكل أكبر وأسرع في هذا الأمر من خلال الأنشطة العمالية والتواجد بين العاملين بمواقع العمل والإنتاج لاحتواء المنشأة العمالية والمشاكل وحلها أولا بأول، مضيفا أنه يجب وضع برنامج لتثقيف وتدريب العمال وتدعيمهم بأهمية المرحلة التي تمر بها مصر.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب مساندة القيادة السياسية في تعميق الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدى العمال والموظفين خاصة في ظل المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن دور النقابات العمالية مهم لقدرته للوصول للطبقة الكادحة.

وأكد رئيس النقابة العامة، أن من المتوقع أن تبدأ أولى هذه الزيارات الميدانية يوم السبت القادم في مدينة الإسكندرية، مضيفا أنه سيتم زيارة عدد من المصانع المتنوعة في مختلف المجالات، والتغلغل داخل نسيج العمال بصفة أكبر.

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