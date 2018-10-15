محمد سالم: أول الزيارات الميدانية للمصانع السبت القادم بالإسكندرية

قال محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، ونائب رئيس الاتحاد، إنه لابد من الالتحام المباشر للنقابات العمالية مع العمال وتفعيل دورها بشكل أكبر وأسرع في هذا الأمر من خلال الأنشطة العمالية والتواجد بين العاملين بمواقع العمل والإنتاج لاحتواء المنشأة العمالية والمشاكل وحلها أولا بأول، مضيفا أنه يجب وضع برنامج لتثقيف وتدريب العمال وتدعيمهم بأهمية المرحلة التي تمر بها مصر.





وأوضح نائب رئيس الاتحاد في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب مساندة القيادة السياسية في تعميق الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدى العمال والموظفين خاصة في ظل المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن دور النقابات العمالية مهم لقدرته للوصول للطبقة الكادحة.



