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أخبار العالم

إسرائيل تطلب منع عرض ريبورتاج فرنسي عن مبتوري غزة: سلبي لدولتنا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
صدى البلد
حسن محرم
طلبت السفيرة الإسرائيلية في باريس من التليفزيون الفرنسي إلغاء بث تحقيق حول قطاع غزة، لأنها تراه "سلبيا" لبلادها.

وذكرت مجلة "لاكسبرس" الفرنسية أن سفيرة إسرائيل،أليزا بين نون، كتبت خطابا إلى رئيسة التليفزيون الفرنسي، ديلفينأرنوت، من أجل المطالبة بإلغاء بث ريبورتاج لبرنامج "أنفوييه سبيسيال" (مبعوث خاص)، عن قطاع غزة المقرر بثه غدا، الاثنين.

ويحمل التحقيق اسم "غزة.. شباب مقعدين"، والذي أجرى على الشباب في قطاع غزة أغلبهم قاصرون الذين تعرضوا لإصابات وبترت أطرافهم جراء طلقات النيران الحية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال "مسيرات العودة" التي جرت خلال أيام الجمعة منذ نهاية مارس.

وفي خطابها، عبرت سفيرة كيان الاحتلال عن قلقها من "التداعيات الضارة والخطيرة" لهذا التحقيق على الجالية اليهودية في فرنسا، فبالنسبة لها فإن هذا التحقيق يقدم "وجهة نظر غير موزونة، ويضع إسرائيل في شكل سلبي".

وتابعت السفيرة بالقول أن التحقيق ربما يحث على الكراهية ضد إسرائيل ويمكن وربما يكون لديه تداعيات مباشرة، لاسيما جسدية على الفرنسيين ذي الديانة اليهودية.

وقالت السفيرة إنها تحتفظ بحق الرد عقب بث الفيلم.

ولم يعط التليفزيون الفرنسي أي تعليقات بشأن مطالب السفيرة الإسرائيلية، بحسب "لاكسبرس".

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