متحدث مجلس الوزراء يوضح تفاصيل تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد بمصر الذى أصدره اليوم يدعو للفخر.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن تقرير صندوق النقد الدولى يتوقع أن النمو الاقتصادى بمصر سيرتفع هذا العام بنسبة 3.5%، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولى أرجع نمو الاقتصاد المصرى هذا العام لعدة عوامل هى تعافى قطاع السياحة، إضافةً إلى استمرار تحسن الثقة فى برنامج الاقتصاد المصرى.





وأكد أن صندوق النقد الدولى أشاد فى التقرير الصادر عنه بـارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بمصر، والنتائج التى أسفر عنها قرار تحرير سعر صرف العملة، إضافة إلى انخفاض مؤشرات البطالة والتضخم.