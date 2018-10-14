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أخبار العالم

نائب مؤيد لأردوغان ينقلب عليه بسبب القس الأمريكي

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:37 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شريف سيد
اعترض النائب البرلماني التركي عن حزب الحركة القومية المؤيد لأردوغان جمال أسينيورت، على إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون من السجون التركية، وذلك عقب امتثاله لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقاطعة المنتجات الأمريكية.

وكتب البرلماني "أسينيورت" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد كسرنا الآيفون احتجاجًا على مضايقات أمريكا بسبب برونسون، وها هو برونسون قد غادر البلاد على متن أول طائرة، لم أعد أعرف هل أحزن على تدهور العلاقات مع أمريكا أم على هاتفي الآيفون المكسور، أو أغضب على إطلاق سراح القس، وها نحن في موضع لا يحسد عليه أعيدوا لي هاتفي الآيفون، أنا غاضب جدا".

وكان الموالون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لبوا دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقاطعة هواتف آيفون الذي تنتجه شركة آبل الأمريكية واستبداله بسامسونج. 

وكان القضاء التركي أصدر قرارًا بالإفراج عن برونسون، ورفع قرار الإقامة الجبرية وحظر السفر عنه، بعدما تسبب اعتقاله في أزمة سياسية كبيرة بين واشنطن وأنقرة، وبعد ساعات قليلة غادر برونسون وزوجته تركيا متوجهين إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة، ومنها إلى بلدهما.

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