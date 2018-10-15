ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محروس: تم رصد 216 عيادة مخالفة للقانون ودون ترخيص

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:11 ص
الدكتور علي محروس
الدكتور علي محروس ، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتر
حسام الحارتي
أكد الدكتور علي محروس ، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، أنه تم رصد 216 عيادة مخالفة للقانون، من ضمنهم 129 عيادة غير مرخصة خلال الفترة الماضية .

وأضاف محروس في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" ، أنه يتم اغلاق تلك العيادات دون تعرض الطبيب لأي مساءلة قانونية ، موضحا أن أغلب العيادات التي يتم ضبطها تكون نظاما استثماريا لأحد الأطباء.

وأردف: "يتم التحفظ علي جميع الأجهزة المتواجدة داخل العيادات المخالفة لعدم تكرار المحاولة من جديد".

وأشار إلى وجود 167 طبيبا على مستوى الادارة المركزية ، في مختلف محافظات الجمهورية لرصد المخالفات.

ترشيحاتنا

السعودية تشكر الجميع وترامب.. لهذا السبب

كريم عبد الجواد: فيلم القرار يوثق الصورة الحقيقية للجيش المصري

الحرس الشخصي لترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتياله على يد داعش

تعرف على كل المعلومات الخاصة بغرامة التأخير في سداد الضرائب العقارية

طريقة تصوير كليب نساي تغيرت بسببه.. حذاء شيرين بطل 3 أزمات فنية .. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

مصر تعلن مساندتها للمملكة العربية السعودية.. وتحذر من تسييس قضية جمال خاشقجي

خلفان : الجزيرة اعترفت بمغادرة خاشقجي قنصلية السعودية

أحمد موسى يحذر من فوضى عارمة في الشرق الأوسط بحلول 5 نوفمبر ..فيديو

الملك سلمان يتفق مع أردوغان على تشكيل لجنة لبحث اختفاء خاشقجي

المتهم بقتل مجند الحوامدية يهذي خلال التحقيقات: القمر قالّي اقتله فدبحته

هيلاري كلينتون: بيل كان محقا لأنه لم يستقل بسبب مونيكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

طارق سليمان: أحمد عادل قال لي سأواصل اللعب ولو بقدم واحدة.. فيديو
المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو
عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟