محروس: تم رصد 216 عيادة مخالفة للقانون ودون ترخيص

أكد الدكتور علي محروس ، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، أنه تم رصد 216 عيادة مخالفة للقانون، من ضمنهم 129 عيادة غير مرخصة خلال الفترة الماضية .





وأضاف محروس في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي" ، أنه يتم اغلاق تلك العيادات دون تعرض الطبيب لأي مساءلة قانونية ، موضحا أن أغلب العيادات التي يتم ضبطها تكون نظاما استثماريا لأحد الأطباء.





وأردف: "يتم التحفظ علي جميع الأجهزة المتواجدة داخل العيادات المخالفة لعدم تكرار المحاولة من جديد".



