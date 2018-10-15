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أحمد الطاهري: الجزيرة روجت أخبارا مزيفة بشأن جمال خاشقجي.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:12 ص
أحمد الطاهرى
أحمد الطاهرى
حمزة شعيب
قال أحمد الطاهري، رئيس تحرير موقع النادي الدولي، إن قطر وتركيا تمثلان القوى الداعمة لمعسكر الإسلام السياسي المتطرف بالمنطقة.

وتابع الطاهري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « قطر وتركيا تحاولان استغلال أزمة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي لإعادة صياغة قواعد اللعبة مع مصر والسعودية والإمارات الذين يمثلون المعسكر المناهض للإرهاب».

وأضاف الطاهري « قناة الجزيرة القطرية أقرت مقتل خاشقجي، ثم زعموا احتجازه في سجن بجدة،والإعلام الأجنبي نقلوا منهم هذه الأخبار المفبركة»، معلقًا «الإعلام الإنجليزي يدور في فلك قطر».

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