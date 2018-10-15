ننشر توصيات الزراعة الخاصة بحدائق التين في شهر أكتوبر

طرحت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية توصياتها الفنية الشهرية عن شهر أكتوبر للمزارعين الخاصة بحدائق التين.



وأوضحت الإدارة المركزية في توصياتها أن أهم العمليات الخاصة بحدائق التين، المحــافظة على انتظام الــري خلال الموسم وعدم الإسراف في الري والتعطيش، التخلص من الحشائــــش المـــوجودة في المــــزرعة لأنهــا مصـــدر مــن مصـادر العدوى بالأمراض.



تضمنت التوصيات فحـــص النموات لمقــــــــــــــــاومة الحشـــرات الثــــــــاقبة المــــــــــــاصة، الاهتمــــــــــام بنظـــــــــــافة النقاطات والفلاتر ونهـــــــايات الخطــــــــــوط، إجراء الخدمة الشتوية من بـداية شهـــر أكتــــوبر حتى أخـــر شهـــر نوفمبـــــــر، عـــــــــــــــــــــدم الإســــــراف فـــــــــــي الـــــــري أو التعطيــــــــــــــــــــــــــش.

