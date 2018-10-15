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أسرة الشهيد أحمد عمار تروي اللحظات الأخيرة قبل استشهاده

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال عم الشهيد أحمد عمار، إن عمار استشهد خلال إحدى العمليات العسكرية في سيناء للقضاء على الإرهاب، وخرج من المدرعة لاستطلاع الوضع بالخارج وتأمين زملائه و لكنه تلقى إصابة أفضت إلى استشهاده، مؤكدا أنه كان يقرأ القرآن ويبتسم خلال لحظات احتضاره.

وأوضحت زوجة الشهيد، أن آخر حوار دار بينهما، حينما أعلمها أنه ذاهب لمأمورية عمل، وسوف يعود خلال أيام قليلة، مضيفة أنها أعربت عن قلقها الخاص بهذه المأمورية.

وأشارت والدته، إلى أنه عندما حصل علي البكالوريوس أراد التقديم في الأكادمية العسكرية ولكنها رفضت لأنه ابنها الوحيد، موضحا أنه أصر علي التطوع كي يموت شهيدا وفداء للوطن.

استشهد البطل أحمد محمد غنيمي عمار في سيناء خلال تأديته واجبه الوطني في مواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية في سيناء خلال العملية الشاملة سيناء 2018.

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