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محافظات

محافظ مطروح يعقد لقاءً مجمعا لبحث مشاكل المواطنين.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
نور محمود
عقد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بالديوان العام للاستماع لشكاوى المواطنين ووضع حلول فورية لها، تيسيرًا عليهم، بحضور المهندس تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، والمهندس علاء عبد الشكور، السكرتير العام المساعد والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ على حرصه على تلبية كافة مطالب واحتياجات المواطنين طبقًا للإمكانيات المتاحة والقوانين المنظمة، مشددًا على تنفيذ القانون على الجميع بحزم.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من مطالب المواطنين منها : طلب عدد من المعلمين للنقل أو الندب خارج محافظة مطروح، حيث وجه المحافظ لوكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة كافة الحالات المقدمة كلًا على حدا، مشددًا على عدم الإخلال بالعملية التعليمية ومراعاة سد العجز فى بعض التخصصات.

ووجه المحافظ خلال اللقاء بتوفير ماكينة للغسيل الكلوى بمستشفى الحميات تلبيةً لطلب مواطنة تعاني من فشل كلوى وفيروس سي بدلًا من تكبدها مشقة السفر ومراعاة لحالتها الصحية، كذلك التوجيه لوكيل وزارة الصحة للتنسيق مع مدير منطقة التأمين الصحى بمطروح لتوفير استشاري كلى بالتأمين الصحي تيسيرًا على المرضى من مشقة السفر خارج المحافظة.

كما وجه المحافظ لرؤساء المدن والأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المرافق والمشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة حتى يشعر بها المواطن البسيط بها.

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