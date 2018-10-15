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أخبار البلد

الجمل: الأهم من بوليصة التأمين الرعاية الصحية الدورية للعمال

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 05:17 ص
صدى البلد
أماني نوار
قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر إن بوليصة التأمين على حياة العامل شيء أساسي وأقل ما يقدم له.

وأضاف الجمل في تصريح لـ"صدى البلد " أن الأهم من "بوليصة التأمين" هي الرعاية الصحية الدورية للعمال الذين يتعرضون لمخاطر داخل العمل مثل عمال المحاجر وعمال مصانع الكيماويات فمن حق العامل أن يحصل على حقوق الصحية حتى يستطيع أن يعمل دون عوائق.

وأكد الجمل قائلا: "على أصحاب العمال أن يهتموا ببوليصة التأمين على الحياة للعمال، مشددا على أن يتحمل تكلفة التأمين أصحاب العمل وليس العامل".

كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، اقترح خلال تفقده ملتقى توظيف الشباب بمحافظة الغربية اليوم، أصحاب الأعمال أن يتم عمل "بوليصة تأمين" لكل العمال بالشركات والمصانع، ضد الوفاة وإصابات العمل كنوع من أنواع وسائل جذب العمال للفرص المتوفرة.

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